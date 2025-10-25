Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Tamam mı devam mı?

Yayınlanma:
Galatasaray, son dönemde tartışma konusu olan Icardi ile ilgili açıklama yaptı ve "Tamam mı devam mı?" sorusuna son noktayı koydu.

Galatasaray'da sportif AŞ başkan yardımcısı Abdullah Kavukçu, gündemdeki futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son maçta taraftarların oyundan alınırken protesto ettiği Barış Alper Yılmaz'la ilgili konuşan Kavukçu, şunları söyledi:

"Barış Alper Yılmaz bizim oyuncumuz. Ciddi teklifler geldi. Onun gibi bir futbolcuyu getirmek için daha büyük rakamlar harcarız. Böyle futbolcu bulmak da zor. Gerçekten çok iyi karakteri var. Galatasaray aidiyeti insanların söylediği gibi değil. Barış Alper Yılmaz'ın yanındayız! Değerlerimizden biri. Ne gerekiyorsa da yanında olmaya devam edeceğiz. Sahip çıkalım! Barış da inşallah Sane gibi farklı şekilde geri dönüş sağlayacak. Bu da çok yakındır."

"ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ VAR"

Kavukçu, Icardi için "Tamam mı devam mı?" tartışmaları için de şu ifadeleri kullandı:

Osimhen'le ilgili bomba Barcelona iddiası: Icardi detayı

"Icardi, 1 sene daha sözleşmesi olan oyuncumuz. Bu sezon 5 tane gol atmış. Performans düşüklüğü olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi. Bu kadar genç yaşta taraftarımız varsa Icardi sayesinde. Bizimle kalmasını isteriz. Sene sonu konuşmamız lazım bunu."

Abdullah Kavukçu, Torreira için de "Babası şu anda hasta. Bize söylendiği an 'Önce sağlık' dedik. Maç ikinci planda. Hocamız hemen izin verdi. Ona da geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

