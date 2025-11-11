Galatasaray'dan Beinsports'tan sonra bir tepki daha: Bir gazeteye de yasak getirdi

Galatasaray Kulübü, Beinsports'tan sonra bu kez de bir gazeteye çok sert tepki gösterdi ve akreditasyon verilmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, geçen hafta Beinsports'a sert tepki göstermiş ve TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Açıklama şöyleydi:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur.

2024/11/07/hbgs.jpg1.⁠ ⁠Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan” bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.

2.⁠ ⁠Yayın Standartlarında Eşitsizlik

Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

3.⁠ ⁠Personel Seçimi ve Sosyal Medya İhlalleri

Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

4.⁠ ⁠Resmî Başvurumuz ve Taleplerimiz

Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

TFF’den;

• ⁠Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını,

• ⁠Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini,

• ⁠Sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."

MİLLİYET'İ DE YASAKLADI

Galatasaray Kulübü, bu kez de Milliyet gazetesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaptığı haber, kullandığı görsel ve başlıkla, açık bir şekilde kulübümüzle ilgili algı manipülasyonu yapan Milliyet Gazetesi ve muhabirlerine bugünden itibaren kulübümüz bünyesindeki hiçbir etkinlikte akreditasyon verilmeyecektir.

Basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış bu kurum ve benzerleriyle mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, markamızın itibarsızlaştırılmasına ve sporun ortak değerlerinin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

