Galatasaray'da trip atan futbolcuyu açıkladı: Artık gitmek isterse durdurulmayacak

Galatasaray'da trip atan futbolcuyu açıkladı: Artık gitmek isterse durdurulmayacak
Yayınlanma:
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası Mauro Icardi kutlamalara katılmadı. Oyuncunun trip attığını söyleyen Ali Naci Küçük, artık gitmek istemesi halinde Icardi'nin durdurulmayacağını dile getirdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 3-1 galip geldi.

MAÇ SONU KUTLAMALARA KATILMADI

Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi, son düdüğün ardından kutlamalara katılmayarak doğrudan soyunma odasına gitti.

icardi-aa-763081.webp

STATTAN MENAJERİYLE AYRILDI

Arjantinli futbolcu, stattan menajeriyle birlikte özel bir arabayla ayrılırken Ali Naci Küçük’ten ilginç bir iddia geldi.

Galatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istediGalatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istedi

“ICARDI TRİP ATIYOR”

Icardi’ye gitmek isterse ‘dur’ denmeyeceğini belirten Ali Naci Küçük, "Icardi trip atıyor. Soyunma odasından çıkıp menajeriyle özel araçla stattan ayrıldı. 11'de oynamadığı için tavırlı. Çok şey kazandırdı doğru ama artık Osimhen gerçeği var. Gitmek isterse dur denmeyecek” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Spor
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sonunda başardı
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sonunda başardı
Ahmet Çakar Hadise'ye kaybetti: Affını istedi
Ahmet Çakar Hadise'ye kaybetti: Affını istedi