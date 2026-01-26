Galatasaray'da trip atan futbolcuyu açıkladı: Artık gitmek isterse durdurulmayacak

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 3-1 galip geldi.

MAÇ SONU KUTLAMALARA KATILMADI

Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi, son düdüğün ardından kutlamalara katılmayarak doğrudan soyunma odasına gitti.

STATTAN MENAJERİYLE AYRILDI

Arjantinli futbolcu, stattan menajeriyle birlikte özel bir arabayla ayrılırken Ali Naci Küçük’ten ilginç bir iddia geldi.

Galatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istedi

“ICARDI TRİP ATIYOR”

Icardi’ye gitmek isterse ‘dur’ denmeyeceğini belirten Ali Naci Küçük, "Icardi trip atıyor. Soyunma odasından çıkıp menajeriyle özel araçla stattan ayrıldı. 11'de oynamadığı için tavırlı. Çok şey kazandırdı doğru ama artık Osimhen gerçeği var. Gitmek isterse dur denmeyecek” sözlerini sarf etti.