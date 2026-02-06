Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz ayrılık

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz ayrılık
Yayınlanma:
Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Kazımcan Karataş, devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala Başakşehir'e kiralandı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Nhaga ve Can Armando Güner'i katan Galatasaray'da Yusuf Demir sonrası sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Kazımcan Karataş, transfer döneminin bitmesine saatler kala Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu.
Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Kazımcan Karataş, 2 asist yaptı.
Oyuncunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN DURUMU

Kazımcan Karataş'ın kiralandığı Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak topladığı 30 puanla 6. sırada yer alıyor.
Başakşehir, ligin 21. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak.

''GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYOR''

23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri maç sonrası teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta içinde değerli bir puan aldık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçta 3 puan için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu sergiledik ve 3 puanı aldık. Hoca, gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri güzel. Kendimi sahada güvende hissediyorum. Bu zorlu şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim." demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Spor
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu