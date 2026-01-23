Galatasaray'da ters köşe olan Ahmet Çakar Fenerbahçe'de haklı çıktı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Atletico Madrid maçı tahmininde ters köşe olmuştu. Fenerbahçe-Aston Villa maçı tahmininde ise haklı çıktı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, takımlarımızın Avrupa maçları öncesi tahminlerde bulunmuştu.
Çakar, Beyaz Futbol programındaki konuşmasında Galatasaray'ın Atletico Madrid'e en az 2 farklı yenileceğini ileri sürmüş, Fenerbahçe'nin de Aston Villa'ya mağlup olacağını iddia etmişti.
Galatasaray, Ahmet Çakar'ı ters köşe yapmış, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Çakar'ın "Fenerbahçe Aston Villa'ya yenilecek" tahmini ise doğru çıktı. Sarı lacivertli takım rakibine 1-0 mağlup oldu.

"KORKUNÇ BİR FARK OLABİLİRDİ"

Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde Fenerbahçe-Aston Villa maçıyla ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Çakar'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladıFenerbahçe'de yenilginin sorumlusunu açıkladı

"Fenerbahçe ilk yarısını çok ama çok kötü oynadığı maçı o devrede yediği golle kaybetti. Aslında eksik de olsa Aston Villa birçok şeyi ezberlemiş gibi oynuyor. Orta alanda nasıl alan daraltılır, kapılan toplarla nasıl ani hücuma çıkılır adeta ders verdiler. İlk yarı Fenerbahçe için acı vericiydi. Hiçbir şey yapmadılar. Boş alanda çok fazla yakalandılar, İsmail olmasa hele hele Skriniar olmasa daha ilk yarıda korkunç bir fark olabilirdi.
İkinci devre Fenerbahçe biraz toparladı. Talisca oyuna girdi ve maçın kontrolünü büyük oranda ele aldı. Aslında çok önemli bir pozisyonda Talisca iyi vuramadığı için harcadı. Tıpkı Alanya maçının galibiyet golü gibi bir pozisyon yaşandı ama dün gece Brezilyalı çok kötü vurdu. Fenerbahçe ilk yarıda oynayamadığı futboldan ders almalı.
Maçın Portekizli hakemi bir pozisyon dışında çok iyiydi. O pozisyonda da şanssızlık yaşadı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

