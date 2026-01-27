Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi büyük endişe: İdmana çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı son hafta maçında Manchester City'e konuk olacak Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Milli futbolcunun bu durumu Galatasaray'da büyük endişe yarattı.

Yunus Akgün'ün maçta forma giyip giymeyeceğine kulüp doktoru ve teknik heyet karar verecek.

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta forma giyen Yunus Akgün, 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Manchester City ve Galatasaray arasında yapılacak maç, 28 Ocak Çarşamba (yarın) oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Temsilcimiz, oynadığı 7 maçta 10 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor.

13 puanı bulunan Manchester City ise 11. basamakta bulunuyor.