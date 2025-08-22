Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz defteri kapandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta erkek basketbol takımı ile MCT Technic firması arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza törenine katıldı.

Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve adı NEOM SC ile anılan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın Neom'a transfer söylentileri hakkında ne söylersiniz?" sorusuna, "Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen senenin başarılı takımını korumak ve takviye yapma planıyla başladık. Osimhen ve Sane aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum!" yanıtını verdi Barış Alper Yılmaz için transfer söylentilerine son noktayı koydu.

Dursun Özbek, "Barış Alper Yılmaz'la ilgili net görüşünüz nedir? Satılacak mı?" sorusuna, "Benim söylediklerimden ne anladın?" dedi.

Muhabirin, "Satışa izin vermeyeceğinizi anladım." sözleri sonrası Dursun Özbek ''Teşekkürler'' diyerek yanıt verdi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray'a 35 milyon euro teklif etti ancak bu teklif reddedildi.

Sarı-kırmızılılar, NEOM SC'den 50 milyon euro talep etti.

Ayrıca milli futbolcunun 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı da iddia edildi.

Galatasaray, NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz ile yetkisiz ve izinsiz görüşmesinden dolayı ihtar çekildiğini belirtti ve bir açıklama paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.