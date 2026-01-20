Galatasaray'da 68 gündür ortalıklarda yoktu: Kulüpten açıklama geldi

Galatasaray'da 68 gündür ortalıklarda yoktu: Kulüpten açıklama geldi
Yayınlanma:
Galatasaray'da 68 gündür sahalardan uzak olan Wilfried Singo için kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. İnce, kronik sakatlık iddialarını reddetti.

Galatasaray’da en son 22 Kasım’daki Gençlerbirliği maçında oynayan Wilfried Singo için tepkiler yükselmeye başladı.

Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar ettiFenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti

68 GÜNDÜR SAHALARDAN UZAK

68 gündür sahalardan uzak olan Wilfried Singo, sezon başında transfer olduğu Galatasaray’da şimdiden 18 maçı kaçırdı.

ATLETICO MADRID MAÇINDA YOK

Oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçında da oynayamayacağı duyurulurken kulüp doktoru Yener İnce’den açıklama geldi.

159bf59e9473469fa43d7ff7a13fc900.jpeg

“KRONİK SAKATLIK İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZ”

Oyuncunun sakatlığının kronik olmadığını belirten Yener İnce, "Singo’nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır. Az da olsa umut varsa elimizden geleni yaparız” dedi.

“RİSK ÇOK YÜKSEK”

Risk almak istemediklerini aktaran Yener İnce, "Singo idmana çıkacak ancak ani bir sprintte risk çok yüksek. Bu nedenle bu tür bir adele-tendon sakatlığında bu denli risk almamamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Spor
Fenerbahçe'nin milyar liralık projesine 12 firma katıldı
Fenerbahçe'nin milyar liralık projesine 12 firma katıldı
Kante köprüleri attı
Kante köprüleri attı
Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti
Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti