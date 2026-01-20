Galatasaray'da 68 gündür ortalıklarda yoktu: Kulüpten açıklama geldi

Galatasaray’da en son 22 Kasım’daki Gençlerbirliği maçında oynayan Wilfried Singo için tepkiler yükselmeye başladı.

68 GÜNDÜR SAHALARDAN UZAK

68 gündür sahalardan uzak olan Wilfried Singo, sezon başında transfer olduğu Galatasaray’da şimdiden 18 maçı kaçırdı.

ATLETICO MADRID MAÇINDA YOK

Oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçında da oynayamayacağı duyurulurken kulüp doktoru Yener İnce’den açıklama geldi.

“KRONİK SAKATLIK İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZ”

Oyuncunun sakatlığının kronik olmadığını belirten Yener İnce, "Singo’nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır. Az da olsa umut varsa elimizden geleni yaparız” dedi.

“RİSK ÇOK YÜKSEK”

Risk almak istemediklerini aktaran Yener İnce, "Singo idmana çıkacak ancak ani bir sprintte risk çok yüksek. Bu nedenle bu tür bir adele-tendon sakatlığında bu denli risk almamamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.