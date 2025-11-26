"Galatasaray'a milli takımın bedelini ödettiler!"

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesini değerlendiren gazeteci Levent Tüzemen, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına İstanbul'da 1-0 yenilmesini değerlendiren gazeteci Levent Tüzemen çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tüzemen, sarı kırmızılı takıma bedel ödetildiğini ileri sürdü.

Levent Tüzemen'in Sabah'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir kez daha belgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı yine Jose Maria Sanchez yönetmiş, Mustafa Çulcu'nun bana yaptığı analizde; G.Saray'ın 1 penaltısını vermemişti.

"ŞEYTANIN AVUKATLIĞINA SOYUNUYORUM"

Zaman geçirmek için yatan bütün Gilloise oyuncularına destek verdi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya, Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, G.Saray'a ödettirdi.

Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasınGalatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın

G.Saray iyi oynamayabilir ama bir hakem oyun kurallarını değiştiremez. Neden mi? İlk yarıda David Promise, Sanchez'e hareketi sonrası sarı kart gördü, ikinci yarıda Uğurcan topu tutmasına rağmen bilerek ve görerek ayağına bastı. 2. sarıdan atılması gerekirdi. Uğurcan tedavi gördü, Sanchez'in kolladığı Promise, Gilloise'nin golünü attı ve ardından kırmızı görmemesi için oyundan alındı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Ben G.Saray'ı son dönemlerde kulübe ve kadro olarak bu kadar yetersiz görmedim. Oyuna girecek Arda ve Ahmed Kutucu vardı. Jakobs sakatlandı, Arda girdi. Çok top kaybı ile oynayan İlkay yerine oyuncu bile koyulamadı. Jakobs'un çıkması tüm oyun planını bozdu. İcardi etkisizdi, sonuçta revire dönen G.Saray, US Gilloise'ye karşı hesapta olmayan yenilgi aldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

