Galatasaray'a kötü haber: Cezalı duruma düştü

Galatasaray'a kötü haber: Cezalı duruma düştü
Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'a Gabonlu yıldızı Mario Lemina'dan kötü haber geldi.
32 yaşındaki yıldız orta saha, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadıkları maçın 34. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Lemina, ligin 21. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

LANG İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.

ASPRILLA YEDEK SOYUNDU

Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.
Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a 5 fark attı
Fenerbahçe Galatasaray'a 5 fark attı
Yunanistan karıştı: Ergin Ataman'a tehdit gibi videolu mesaj
Yunanistan karıştı: Ergin Ataman'a tehdit gibi videolu mesaj