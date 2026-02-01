Galatasaray'a kötü haber: Cezalı duruma düştü

Galatasaray'a Gabonlu yıldızı Mario Lemina'dan kötü haber geldi.

32 yaşındaki yıldız orta saha, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadıkları maçın 34. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Lemina, ligin 21. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

LANG İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.

ASPRILLA YEDEK SOYUNDU

Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.

Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.