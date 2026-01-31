Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi büyük şok: Leroy Sane sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar (yarın) Kayserispor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek ve Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak.

GALATASARAY'A MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Alman yıldızı Leroy Sane'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané’nin tedavisine başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.