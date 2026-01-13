Galatasaray'a dönecek mi? Camianın ağır topu açıkladı: Çözüm Fatih Terim'dir

Galatasaray'a dönecek mi? Camianın ağır topu açıkladı: Çözüm Fatih Terim'dir
Yayınlanma:
Galatasaray'ın önde gelen isimlerinden eski Divan Kurulu Başkanı ve eski Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı Fatih Terim açıklamasıyla kulübü karıştırdı. Hamamcıoğlu, ''Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir'' diyerek çağrıda bulundu.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapmayan Galatasaray'da taraftarlar kazan kaldırdı.
Taraftarlar, geciken transferlerden dolayı yönetime sert tepki gösterirken, eski Divan Kurulu Başkanı ve eski Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim çağrısında bulundu.

''ÇÖZÜM FATİH TERİM'DİR''

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Galatasaray camiasının ileri gelen isimlerinden Hamamcıoğlu, ''Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir'' ifadelerini kullandı.

esref.png
Eşref Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim çağrısı

Eşref Hamamcıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir."

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'I KARIŞTIRAN SÖZLER

Eşref Hamamcıoğlu'nun bu sözleri Galatasaray'ı karıştırdı.
Galatasaray taraftarı konuyla ilgili ikiye bölünürken, bir kısım Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesini istedi.
Diğer kısım ise bu görüşe katılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

