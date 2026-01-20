Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi 1 iyi 4 kötü haber

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Atletico Madrid maçı öncesi 1 iyi, 4 kötü haber geldi. Sarı kırmızılılar maçın son antrenmanını bugün yapacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Sarı kırmızılı takıma zorlu maç öncesi 1 iyi, 4 kötü haber geldi.


Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada giren temsilcimizde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve dünkü antrenmana çıkan Victor Osimhen, yarın forma giyebilecek.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Kötü haber ise sakat futbolcularda geldi. Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.


Sakatlığı nedeniyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise bugünkü son antrenmanın ardından belli olacak.

2 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs ve Sanchez, yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Kaynak:AA

