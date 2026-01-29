Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı.

"Hoş geldin Hacı Şahin" başlığı ile yapılan açıklamada Hacı Şahin'in Galatasaray formalı fotoğrafı da yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, orta oyuncu Hacı Şahin’i kadrosuna kattı.

Kulübümüz, 2000 doğumlu genç orta oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan oyuncu, sırasıyla RAMS Global Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Alanya Belediyespor takımlarında forma giydi.

2025-2026 sezonuna Ziraat Bankkart takımında başlayan oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak takımımızda forma giyecek.

Hacı Şahin’e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

HACI ŞAHİN KİMDİR?

Hacı Şahin, 2000 doğumlu Türk voleybolcu olup orta oyuncu (middle-blocker) pozisyonunda görev yapmaktadır. 205 cm boyunda ve 92 kg ağırlığındaki Şahin, son olarak Ziraat Bankkart formasıyla Türkiye Efeler Ligi’nde mücadele etti.

Temel Bilgiler

• Doğum tarihi: 1 Ocak 2000

• Milliyet: Türkiye

• Boy: 205 cm

• Kilo: 92 kg

• Pozisyon: Orta oyuncu (middle-blocker)

• Smaç yüksekliği: 331 cm

• Blok yüksekliği: 320 cm

Kariyer Geçmişi

• Ziraat Bankkart (2022/23 – 2024/25): Şu anda Efeler Ligi’nde Ziraat Bankkart forması giyiyor.

• Alanya Belediyespor (2022/23): Kısa süreli forma giydi.

• Tokat Belediye Plevnespor (2021/22): Bir sezon oynadı.

• Rams Global Cizre Belediyespor (2020/21): Orta oyuncu olarak görev aldı.

• Ziraat Bankası Ankara (2019/20): Profesyonel kariyerine burada başladı.

Menajerlik ve Temsil

• BH Volley Agency (Ankara)

• TGS Sport Management (İstanbul)

Öne Çıkan Özellikler

• Fiziksel avantaj: Uzun boyu ve yüksek smaç/blok kapasitesiyle orta oyuncu pozisyonunda etkili.

• Deneyim: Genç yaşına rağmen farklı kulüplerde forma giyerek tecrübe kazandı.

• Milli takım potansiyeli: Henüz A Milli Takım’da yer almamış olsa da altyapıdan yetişen ve gelişim gösteren bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.