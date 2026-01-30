Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç takvimleri açıklandı

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

17 Şubat Salı:

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

24 Şubat Salı:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 Şubat Çarşamba:

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

FENERBAHÇE'NİN DE PROGRAMI AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı evinde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

19 Şubat Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

26 Şubat Perşembe: