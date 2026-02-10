Galatasaray unutulmaz futbolcusunu kaybetti

Galatasaray camiası, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Candemir Berkman’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sarı - Kırmızılıların 7156 sicil numaralı Divan üyesi olan Berkman, Türk Milli Takımı ve Galatasaray formasıyla unutulmaz futbolculuk kariyerine imza atmıştı. Futbolculuğun ardından teknik direktör ve yönetici olarak da uzun yıllar Türk futboluna özveriyle hizmet etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhumun cenazesi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’na defnedilecek.

Galatasaray ve Türk futbolu için büyük bir değer olan Candemir Berkman’a için TFF de bir açıklama yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Candemir Berkman'ı Kaybettik.

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Candemir Berkman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

11'i A Millî Takım, 4'ü B Millî Takım olmak üzere toplam 15 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Berkman, profesyonel kariyeri boyunca Galatasaray ve Vefa kulüplerinde oynadı. Galatasaray forması altında 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kulüplerde teknik direktörlük görevinde bulunan Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'na da uzun yıllar hizmet verdi.

CANDEMİR BERKMAN KİMDİR?

Candemir Berkman Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusudur.

Galatasaray Dönemi (1958 - 1965)

Defans oyuncusu olarak Galatasaray forması giydi.

190 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılarla birlikte:

4 Türkiye Kupası

2 Lig Şampiyonluğu

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Milli Takım kariyeri:

1961–1964 yılları arasında Türkiye A Milli Takımı’nda 11 kez forma giydi.

Ayrıca 1958–1961 arasında Türkiye B Milli Takımı’nda 4 maça çıktı.

Vefa dönemi ve futbolu bırakışı:

1965 - 1968 yılları arasında Vefa forması giydi.

55 maçta görev aldı ve futbolculuk kariyerini burada noktaladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolculuğun ardından teknik direktörlük yaptı.

Kütahyaspor (1969–1970)

Kardemir Karabükspor (1974–1975)

Balıkesirspor (1975–1976)

Vefa (1978–1979, 1981)

Candemir Berkman, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk futboluna önemli katkılar sağlamış, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi.