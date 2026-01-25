Galatasaray transferi açıkladı: Para ödemeden kiralandı

Galatasaray transferi açıkladı: Para ödemeden kiralandı
Yayınlanma:
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncunun geçici transferi için Gİrona'ya kiralama bedeli ödenmeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Yaser Asprilla'yı resmen kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen futbolcu imzayı atarken anlaşmanın şartları da belli oldu.

KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre oyuncunun kiralık transferi için herhangi bir ücret ödenmeyecek. Sezonun kalan yarısı için oyuncu, 1.2 milyon euro maaş alacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alırken zorunlu olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

