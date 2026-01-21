Galatasaray, yeni nesil ulaşım ve mobilite markası TikTak ile sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru olan TikTak'la işbirliği genişletildi.

Dikkat çeken anlaşma Sarı - Kırmızılıların resmi internet sitesinden de yayınlandı.

Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi. Ayrıca RAMS Park’taki reklam alanlarında TikTak markası yer alarak, Galatasaray taraftarının ulaşım sponsoru unvanını da üstlenecek.

ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK

Bu anlaşma, Galatasaray’ın kadın basketbol ve voleybol takımlarına ekonomik destek sağlarken, taraftarların ulaşım ihtiyaçlarına yönelik marka iş birliği anlamı taşıyor. Galatasaray'ın ulaşım ve mobilite sektöründeki markalarla ortaklık kurması, taraftar deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir adım olarak dikkat çekti.

Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım Galatasaray

İMZA TÖRENİ YAPILACAK

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Bu iş birliği, hem Galatasaray’ın kadın spor branşlarına verdiği önemi hem de taraftar odaklı yaklaşımını güçlendirdi. Özellikle “Taraftarın Ulaşım Sponsoru” vurgusu, Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TİKTAK NEDİR?

TikTak, bireylerin ve kurumların dakikalık araç kiralama ihtiyaçlarını karşılayan ve kullandığın kadar ödemeye olanak sağlayan araç paylaşım markası. Kullandığın kadar öde mantığıyla TikTak kullanıcılarına hizmet veriyor.

GetirAraç 2025'in ekim ayında TikTak’a devredilmişti. Çelik Motor (Yüzde 25) ve Getir Perakende (Yüzde 75) ortaklığında faaliyet gösteren GetirAraç, 3 Ekim 2025’te imzalanan sözleşme ile tamamen TikTak’a devredildi.