Galatasaray namağlup yola devam ediyor

Yayınlanma:
İlbank'ı konuk eden Galatasaray Daikin, setlerde 3-0 galip geldi. Galatasaray, bu sonuçla 3. maçından da zaferle ayrıldı.

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin sahasında İlbank ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY SET VERMEDEN KAZANDI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan setlerde 3-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

NAMAĞLUP DEVAM

Bu sonuç ile birlikte sarı-kırmızılılar, yoluna namağlup devam etti. İlbank ise henüz galibiyetle tanışamadı.

DETAYLAR

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Frantti, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Aslı Tecimer, Büşra Güneş)

İlbank: Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel, Damla Nur Dündar, Ezgi Akyıldız)

Setler: 25-12, 25-16, 25-16

Süre: 81 dakika (25, 30, 26)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

