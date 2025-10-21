Galatasaray namağlup yola devam ediyor

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin sahasında İlbank ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY SET VERMEDEN KAZANDI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan setlerde 3-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

NAMAĞLUP DEVAM

Bu sonuç ile birlikte sarı-kırmızılılar, yoluna namağlup devam etti. İlbank ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Sinan Engin Galatasaray Bodo/Glimt maçının sonucunu duyurdu

DETAYLAR

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Frantti, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Aslı Tecimer, Büşra Güneş)

İlbank: Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel, Damla Nur Dündar, Ezgi Akyıldız)

Setler: 25-12, 25-16, 25-16

Süre: 81 dakika (25, 30, 26)