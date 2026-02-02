Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
- 13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
- 15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar
- 18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
- 20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI
4 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
- 13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş
- 15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
- 18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 20.30 Galatasaray-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses
Kaynak:AA