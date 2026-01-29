Galatasaray maçından sonra canlı yayında çılgına döndü: 5 futbolcuyu saydı

Galatasaray maçından sonra canlı yayında çılgına döndü: 5 futbolcuyu saydı
Yayınlanma:
Yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'ın Manchester City'e 2-0 yenildiği maçı değerlendirirken adeta çılgına döndü ve özellikle 5 futbolcuyu eleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz takımı Manchester City'e 2-0 yenildiği maçı değerlendiren Sinan Engin, canlı yayında adeta çılgına döndü.

2024/11/07/hbgs.jpgEngin, sarı kırmızılı takımı eleştirirken, özellikle 5 futbolcuyu saydı.
Asistanaliz'de konuşan Engin, şu ifadeleri kullandı:

"NE UÇTU NE KAÇTI!"

"Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu, ne de kaçtı. Osimhen gidemedi, top süremedi. Orta sahan çok nazik. İlkay fizik olarak çok geride. Sara fizik olarak yetersiz. Türkiye Ligi'nde oynarsın. Anadolu takımlarına vurur, gidersin.

Erman Toroğlu Galatasaraylılara "Kusura bakmayın" diyerek açıkladıErman Toroğlu Galatasaraylılara "Kusura bakmayın" diyerek açıkladı

Sahanın yıldızı Abdülkerim'di. Haaland'ı çok iyi marke etti, 1 golle bıraktı. Apo şu an depar atsak aynı koşabiliriz. Baya ağırlaşmışsın.
Keşke Galatasaray, Manchester ile RAMS Park'ta oynasaydı ve Madrid'e karşı deplasmanda oynasaydı. Arada çok ciddi fizik farkı var. Manchester daha dişine göre bir takım. Madrid'e belki yenilebilirdi ama Manchester'ı yenebilirdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Spor
Süper Lig'de hakemler açıklandı: Mustafa Çulcu'nun yerden yere vurduğu hakem TFF 1. Lig'e düştü!
Süper Lig'de hakemler açıklandı: Mustafa Çulcu'nun yerden yere vurduğu hakem TFF 1. Lig'e düştü!
Fenerbahçe maçında inanılmaz anlar: Eyvah bütün şansımızı kullandık
Fenerbahçe maçında inanılmaz anlar: Eyvah bütün şansımızı kullandık