UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz takımı Manchester City'e 2-0 yenildiği maçı değerlendiren Sinan Engin, canlı yayında adeta çılgına döndü.

Engin, sarı kırmızılı takımı eleştirirken, özellikle 5 futbolcuyu saydı.

Asistanaliz'de konuşan Engin, şu ifadeleri kullandı:

"NE UÇTU NE KAÇTI!"

"Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu, ne de kaçtı. Osimhen gidemedi, top süremedi. Orta sahan çok nazik. İlkay fizik olarak çok geride. Sara fizik olarak yetersiz. Türkiye Ligi'nde oynarsın. Anadolu takımlarına vurur, gidersin.

Erman Toroğlu Galatasaraylılara "Kusura bakmayın" diyerek açıkladı

Sahanın yıldızı Abdülkerim'di. Haaland'ı çok iyi marke etti, 1 golle bıraktı. Apo şu an depar atsak aynı koşabiliriz. Baya ağırlaşmışsın.

Keşke Galatasaray, Manchester ile RAMS Park'ta oynasaydı ve Madrid'e karşı deplasmanda oynasaydı. Arada çok ciddi fizik farkı var. Manchester daha dişine göre bir takım. Madrid'e belki yenilebilirdi ama Manchester'ı yenebilirdi."