Galatasaray maçı sonrası İngilizler şaşkınlıklarını itiraf etti
Manchester City'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maç sonrasında İngiliz basını Sarı Kırmızılı taraftarlardan şaşkınlıkla söz etti.

İngiliz basını, Manchester City’nin Galatasaray karşısında aldığı 2-0’lık galibiyeti “rahat bir zafer” olarak yorumlarken, Etihad Stadı’ndaki Galatasaray taraftarlarının yarattığı atmosferi öne çıkardı.
Ada medyası, City’nin adeta deplasmanda oynuyormuş gibi hissettiğini yazdı.
İngiliz basını, Manchester City’nin galibiyetini öne çıkarırken Galatasaray’ın atmosfer ve taraftar gücüne dikkat çekti.
Ancak yorumlarda, Sarı - Kırmızılıların sahadaki etkisinin sınırlı kaldığı vurgulandı.
İngiliz basınını şaşırtan Galatasaray taraftarının performansı haberlerde ön plana çıktı.

Ada medyası Galatasaray’ın mücadelesini böyle yorumladı:

BBC:

“Üç yıl önce City’yi zafere taşıyan kaptan İlkay Gündoğan ve geri dönen Leroy Sane coşkuyla karşılandı. Ancak iki oyuncudan hiçbiri oyunun gidişatını etkileyemedi.”

The Guardian:

“Haaland’ın açılış golü ve Cherki’nin ikinci golüyle galibiyet geldi. Ancak Jeremy Doku’nun Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrası sakatlanması tatsız bir olay oldu.”

Sky Sports:

“Haaland gol kuraklığına son verdi. Cherki ikinci golü kaydetti. Her iki gol de sakatlanarak oyundan çıkan Jeremy Doku tarafından hazırlandı.”

Manchester Evening News:

“Premier Lig tecrübesiyle dolu bir Türk takımı, eski City yıldızları Gündoğan ve Sane’yi kadrosuna katarak Guardiola’yı zorlamaya hazırdı. Deplasman tribününden yükselen sesler City için zorlu bir atmosfer yarattı. Ancak ikinci yarıda sessizlik Galatasaray’ın yenildiğini gösterdi.”

The Times:

“Haaland’ın golleriyle City ilk sekize girmeyi garantiledi. Guardiola, Benfica’nın Real Madrid’i yenmesiyle son 16 turuna yükseldi.”

Independent:

“City profesyoneldi, zaferleri etkileyiciydi. Ancak Mourinho’nun Benfica’sının Real Madrid’i yenmesiyle son 16’ya zar zor yükseldiler. Galatasaray’ın etkisizliğinden faydalandılar.”

The Sun:

“Galatasaray’ın play-off için bu maçtan bir şeyler alması gerekiyordu. Taraftarları coşkuluydu. City ise işe ciddiyetle yaklaştı.”

