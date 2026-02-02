Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

Sarı - Kırmızılılar, hem tempo hem de oyun coşkusuyla son yılların en rahat maçlarından birini oynadı. Ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın performansını değerlendirirken dikkat çeken tespitlerde bulundu.

"ÇOK OLUMLU SİNYALLER"

Yeni transferler Noa Lang ve Asprilla’nın sahada görülmesinin önemli olduğunu vurgulayn Çakar, "Galatasaray, kaybedilen topları çabuk kazandı ve yüksek tempoyla oynadı. Çok olumlu sinyaller verdi" dedi.

Çakar, Kayserispor’un savunmada yaptığı hatalara dikkat çekti ve Opoku’nun ters vuruşla kendi kalesine gol atmasını, bir başka savunma oyuncusunun hatalı pasıyla Osimhen’in penaltı kazanmasının Galatasaray'ın işini kolaylaştırdığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI GALATASARAY"

Ahmet Çakar, "Galatasaray ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu" derken "Sara’nın attığı üçüncü gol ise takımın şovunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.

Çakar, Galatasaray’ın tempo ve hızlı oyun açısından Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu, en büyük rakibi Fenerbahçe’nin bu seviyeye çıkamadığını ifade etti. Çakar'ın yorumuna Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

"BÖYLE YETENEKLİ HAKEM GÖRMEDİM"

Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe için de övgü dolu sözler kullanan Çakar, “Uzun yıllardır Türkiye’de böyle yetenekli bir hakem izlemedim. Objektifliği ve altyapısı çok iyi” dedi.