Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan tartışılan sözler

Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan tartışılan sözler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın Kayserispor’u farklı geçtiği maçın ardından Ahmet Çakar çok tartışılacak bir tespitte bulundu. Çakar maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe için "Böyle bir hakem görmedim" derken Türkiye'nin en iyi takımını ise Galatasaray olarak açıkladı.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.
Sarı - Kırmızılılar, hem tempo hem de oyun coşkusuyla son yılların en rahat maçlarından birini oynadı. Ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın performansını değerlendirirken dikkat çeken tespitlerde bulundu.2024/11/07/hbgs.jpg

"ÇOK OLUMLU SİNYALLER"

Yeni transferler Noa Lang ve Asprilla’nın sahada görülmesinin önemli olduğunu vurgulayn Çakar, "Galatasaray, kaybedilen topları çabuk kazandı ve yüksek tempoyla oynadı. Çok olumlu sinyaller verdi" dedi.
Çakar, Kayserispor’un savunmada yaptığı hatalara dikkat çekti ve Opoku’nun ters vuruşla kendi kalesine gol atmasını, bir başka savunma oyuncusunun hatalı pasıyla Osimhen’in penaltı kazanmasının Galatasaray'ın işini kolaylaştırdığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI GALATASARAY"

Ahmet Çakar, "Galatasaray ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu" derken "Sara’nın attığı üçüncü gol ise takımın şovunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.
Çakar, Galatasaray’ın tempo ve hızlı oyun açısından Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu, en büyük rakibi Fenerbahçe’nin bu seviyeye çıkamadığını ifade etti. Çakar'ın yorumuna Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

"BÖYLE YETENEKLİ HAKEM GÖRMEDİM"

Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe için de övgü dolu sözler kullanan Çakar, “Uzun yıllardır Türkiye’de böyle yetenekli bir hakem izlemedim. Objektifliği ve altyapısı çok iyi” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Spor
Amedspor'dan tarihi karar: Resmen açıkladılar
Amedspor'dan tarihi karar: Resmen açıkladılar
İlkin Aydın'dan sonra 2 yıllık imzayı attı
İlkin Aydın'dan sonra 2 yıllık imzayı attı
Erman Toroğlu: Kırmızı kart olmalıydı
Erman Toroğlu: Kırmızı kart olmalıydı