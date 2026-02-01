Galatasaray maçı öncesi hesaplar karıştı

Kayserispor’da düşme hattı alarmı iyiden iyiye çalmaya başladı. Galatasaray maçı daha da kritik bir hal aldı.

Süper Lig’de zor günler yaşayan Kayserispor, alt sıralardaki rakiplerin puan toplamasıyla daha da baskı altına girdi.

Sarı - Kırmızılı ekip, uzun süredir galibiyet hasreti çekerken gözler şimdi Galatasaray deplasmanına çevrildi.

RAKİPLER PUANLARI BİR BİR TOPLADI

Kayserispor, son galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında almıştı. Ardından oynadığı 5 maçtan yalnızca 3 puan çıkarabilen ekip, ligde 17. sıraya geriledi. Bu süreçte alt sıralardaki rakiplerin aldığı puanlar işleri daha da zorlaştırdı. Antalyaspor’un Trabzonspor karşısında 1-1 berabere kalması, Eyüpspor’un ise Alanyaspor’u deplasmanda 3-1 yenmesi dengeleri değiştirdi. Eyüpspor düşme hattından çıkarken, Kasımpaşa geriledi.

Son sıradaki Karagümrük FK ise Göztepe deplasmanına hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN EN AZ 1 PUAN HESABI

Kayserispor, 2017’den bu yana deplasmanda mağlup edemediği Galatasaray karşısında en az 1 puan alarak üzerindeki baskıyı kırmak istiyor. Teknik direktör Radomir Djalovic’in koltuğu sallanırken, İstanbul’daki mücadele takım için kritik bir dönemeç olacak.

Kayserispor, düşme hattında kritik bir süreçten geçiyor. Galatasaray deplasmanında alınacak puan, hem moral hem de ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.