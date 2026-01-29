Galatasaray Lemina'yı da kaybetti

Galatasaray Lemina'yı da kaybetti
Yayınlanma:
Galatasaray, Manchester City'e yenilirken Mario Lemina'yı da kaybetti. Cezalı duruma düşen Lemina, sonraki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester City'e 2-0 yenilirken Mario Lemina'yı da kaybetti.
Maçta sarı kart gören Lemina cezalı duruma düştü.

2024/11/07/hbgs.jpgLemina, sarı kırmızılı takımın son 16 play off turunda oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.
19. dakikada sarı kart gören Lemina, maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez'den sarı kart gören tek oyuncu oldu.

RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK: YA JUVENTUS YA ATLETİCO MADRİD

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play off turundaki rakibi yarın belli olacak.

Galatasaray'a iki devden biri çıkacak: Buyur burdan yak!Galatasaray'a iki devden biri çıkacak: Buyur burdan yak!

Temsilcimizin muhtemel rakipleri İspanya'dan Atletico Madrid ile İtalya'dan Juventus oldu.
Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turda ilk karşılaşma İstanbul'da yapılacak. Bu mücadelede Lemina cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

