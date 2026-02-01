Galatasaray imzayı attırdı: Sezon sonunda geliyor

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı kadrosuna katan Galatasaray’dan sessiz sedasız bir imza daha geldi.

Sabah’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

SEZON SONUNDA GELECEK

Alman kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Can Armando Güner, yeni sezonla birlikte Galatasaray’ın yolunu tutacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Taraflar arasında yeni sezon için anlaşmaya varılırken Galatasaray, tarihi öne çekmeye çalışıyor. Alman kulübüyle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bonservis talebini indirip transferi ocak ayında bitirmek istiyor.

ALTYAPIDA 14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 3 asist kaydetti.