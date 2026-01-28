Galatasaray için en kötü ihtimal ortaya çıktı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi senaryosu ortaya çıktı: Sarı Kırmızılıların elenmesi neredeyse imkansız!

Sarı Kırmızılılar bu akşam devler liginde Manchester City'e konuk olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 7 haftada 10 puan topladı.

Şu anda Sarı Kırmızılılar 17. sırada yer alıyor ve ilk 24’e kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Manchester City ile oynanacak maç öncesinde, Sarı - Kırmızılıların devler liginden elenmesi için çok düşük bir ihtimal söz konusu.

GALATASARAY NASIL ELENİR?

Galatasaray’ın ilk 24 dışında kalması için 9 ihtimalden en az 8’inin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.

İŞTE O İHTİMALLLER:

Kopenhag, Barcelona’yı yenecek.

Napoli, Chelsea’yi yenecek.

Olympiakos, Ajax’ı yenecek.

PSV, Bayern Münih’i yenecek.

Monaco, Juventus’a yenilmeyecek.

Leverkusen, Villarreal’e yenilmeyecek.

Marsilya, Club Brugge’a yenilmeyecek ya da Brugge farklı kazanacak.

Qarabağ, Liverpool’a az farkla yenilecek ya da puan alacak.

Bu kadar çok ihtimalin aynı anda gerçekleşmesi istatistiksel olarak neredeyse imkansız olarak gözükürken Galatasaray’ın yoluna Şampiyonlar Ligi’nde devam etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU: