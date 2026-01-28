Galatasaray için en kötü ihtimal ortaya çıktı

Galatasaray için en kötü ihtimal ortaya çıktı
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'ın devler ligine veda etmesi için 9 ihtimalinin 8'inin gerçekleşmesi gerekiyor. Sarı Kırmızılılar büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi senaryosu ortaya çıktı: Sarı Kırmızılıların elenmesi neredeyse imkansız!
Sarı Kırmızılılar bu akşam devler liginde Manchester City'e konuk olacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 7 haftada 10 puan topladı.
Şu anda Sarı Kırmızılılar 17. sırada yer alıyor ve ilk 24’e kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
Manchester City ile oynanacak maç öncesinde, Sarı - Kırmızılıların devler liginden elenmesi için çok düşük bir ihtimal söz konusu.

GALATASARAY NASIL ELENİR?

Galatasaray’ın ilk 24 dışında kalması için 9 ihtimalden en az 8’inin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.

İŞTE O İHTİMALLLER:

  • Kopenhag, Barcelona’yı yenecek.
  • Napoli, Chelsea’yi yenecek.
  • Olympiakos, Ajax’ı yenecek.
  • PSV, Bayern Münih’i yenecek.
  • Monaco, Juventus’a yenilmeyecek.
  • Leverkusen, Villarreal’e yenilmeyecek.
  • Marsilya, Club Brugge’a yenilmeyecek ya da Brugge farklı kazanacak.
  • Qarabağ, Liverpool’a az farkla yenilecek ya da puan alacak.

Bu kadar çok ihtimalin aynı anda gerçekleşmesi istatistiksel olarak neredeyse imkansız olarak gözükürken Galatasaray’ın yoluna Şampiyonlar Ligi’nde devam etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU:

  • 1-Arsenal | 21p
  • 2-Bayern | 18p
  • 3-Real Madrid | 15p
  • 4-Liverpool | 15p
  • 5-Tottenham | 14p
  • 6-PSG | 13p
  • 7-Newcastle | 13p
  • 8-Chelsea | 13p
  • 9-Barcelona | 13p
  • 10-Sporting | 13p
  • 11-Manchester City | 13p
  • 12-Atletico Madrid | 13p
  • 13- Atalanta | 13p
  • 14-Inter | 12p
  • 15-Juventus | 12p
  • 16-Dortmund | 11p
  • 17-Galatasaray | 10p
  • 18-Karabağ | 10p
  • 19-Marsilya | 9p
  • 20-Leverkusen | 9p
  • 21-Monaco | 9p
  • 22-PSV | 8p
  • 23-Athletic Bilbao |8p
  • 24-Olympiakos | 8p
  • 25-Napoli | 8p
  • 26-Kopenhag | 8p
  • 27-Club Brugge | 7p
  • 28-Bodo/Glimt | 6p
  • 29-Benfica | 6p
  • 30-Pafos | 6p
  • 31-USG | 6p
  • 32-Ajax | 6p
  • 33-Frankfurt | 4p
  • 34-Slavia Prag | 3p
  • 35-Villarreal | 1p
  • 36-Kairat Almaty | 1p

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Spor
Sadettin Saran'ın Kante talimatı ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın Kante talimatı ortaya çıktı
Beşiktaş'a cevap bile vermedikleri ortaya çıktı! Serdal Adalı Serkan Reçber'i odaya almamış
Beşiktaş'a cevap bile vermedikleri ortaya çıktı! Serdal Adalı Serkan Reçber'i odaya almamış
Abdullah Avcı haber bekliyor
Abdullah Avcı haber bekliyor