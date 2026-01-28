Galatasaray için en kötü ihtimal ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'ın devler ligine veda etmesi için 9 ihtimalinin 8'inin gerçekleşmesi gerekiyor. Sarı Kırmızılılar büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi senaryosu ortaya çıktı: Sarı Kırmızılıların elenmesi neredeyse imkansız!
Sarı Kırmızılılar bu akşam devler liginde Manchester City'e konuk olacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 7 haftada 10 puan topladı.
Şu anda Sarı Kırmızılılar 17. sırada yer alıyor ve ilk 24’e kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
Manchester City ile oynanacak maç öncesinde, Sarı - Kırmızılıların devler liginden elenmesi için çok düşük bir ihtimal söz konusu.
GALATASARAY NASIL ELENİR?
Galatasaray’ın ilk 24 dışında kalması için 9 ihtimalden en az 8’inin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.
İŞTE O İHTİMALLLER:
- Kopenhag, Barcelona’yı yenecek.
- Napoli, Chelsea’yi yenecek.
- Olympiakos, Ajax’ı yenecek.
- PSV, Bayern Münih’i yenecek.
- Monaco, Juventus’a yenilmeyecek.
- Leverkusen, Villarreal’e yenilmeyecek.
- Marsilya, Club Brugge’a yenilmeyecek ya da Brugge farklı kazanacak.
- Qarabağ, Liverpool’a az farkla yenilecek ya da puan alacak.
Bu kadar çok ihtimalin aynı anda gerçekleşmesi istatistiksel olarak neredeyse imkansız olarak gözükürken Galatasaray’ın yoluna Şampiyonlar Ligi’nde devam etmesi bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU:
- 1-Arsenal | 21p
- 2-Bayern | 18p
- 3-Real Madrid | 15p
- 4-Liverpool | 15p
- 5-Tottenham | 14p
- 6-PSG | 13p
- 7-Newcastle | 13p
- 8-Chelsea | 13p
- 9-Barcelona | 13p
- 10-Sporting | 13p
- 11-Manchester City | 13p
- 12-Atletico Madrid | 13p
- 13- Atalanta | 13p
- 14-Inter | 12p
- 15-Juventus | 12p
- 16-Dortmund | 11p
- 17-Galatasaray | 10p
- 18-Karabağ | 10p
- 19-Marsilya | 9p
- 20-Leverkusen | 9p
- 21-Monaco | 9p
- 22-PSV | 8p
- 23-Athletic Bilbao |8p
- 24-Olympiakos | 8p
- 25-Napoli | 8p
- 26-Kopenhag | 8p
- 27-Club Brugge | 7p
- 28-Bodo/Glimt | 6p
- 29-Benfica | 6p
- 30-Pafos | 6p
- 31-USG | 6p
- 32-Ajax | 6p
- 33-Frankfurt | 4p
- 34-Slavia Prag | 3p
- 35-Villarreal | 1p
- 36-Kairat Almaty | 1p