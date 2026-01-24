Galatasaray Bursa'da galip geldi

Yayınlanma:
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'a konuk oldu. Bursa'da oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 91-78'lik galibiyeti ile tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-78 yendi.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: TOFAŞ
  • Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
  • TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8
  • Galatasaray MCT Technic : Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1
  • 1. Periyot: 16-31
  • Devre : 30-51
  • 3. Periyot: 57-74
  • 5 faullue çıkan : 38.27 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

Kaynak:AA

