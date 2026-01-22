UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig etabında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Sarı - Kırmızılılar puanını 10’a yükseltti ve ilk 24 için önemli bir avantaj elde etti.

Galatasaray topladığı puanlarla UEFA'dan da ciddi bir gelir elde etti.

Sarı Kırmızılıların 7 maçta elde ettiği gelir de belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar oynadığı 7 maçta toplam 7 milyon euroyu (354,5 milyon TL) kasasına koydu. Sarı Kırmızılı ekip 3 galibiyetten 6.3 milyon Euro kazandı. Atletico Madrid karşısındaki beraberlikten ise 700 bin Euro daha kasasına koydu.

GÖZLER M.CITY MAÇINDA

Sarı - Kırmızılılar, grup etabındaki son maçını 28 Ocak’ta İngiltere’de Manchester City karşısında oynayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray’ın üst tura çıkma şansını belirleyecek kritik bir mücadele olacak.

İşte Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçlar:

Liverpool’u 1-0,

Bodø/Glimt’i 3-1,

Ajax’ı 3-0 mağlup etti.

Sarı Kırmızılılar buna karşılık:

Eintracht Frankfurt’a 5-1,

Union Saint-Gilloise’ye 1-0,

Monaco’ya 1-0 yenildi.

Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

KADER MÜCADELESİ

Galatasaray, Atletico Madrid karşısında aldığı beraberlikle hem kasasını doldurdu hem de Avrupa’da yoluna devam etme şansını korudu. Manchester City deplasmanında alınacak sonuç, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek.

İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu: