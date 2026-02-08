Galatasaray 4-0 kazandı: Fenerbahçe'ye 4 puan yaklaştı

Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe arsaVev, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin maçının ardından Çekmeköy Bilgedoğa’yı 4-0 geçen Galatasaray, 7'ye çıkan farkı 4 puana indirdi.

Kadınlar Süper Ligi 18. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe arsaVev sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe arsaVev, siyah-beyazlıları 4-1 mağlup etmeyi başardı.

52 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte 52 puana ulaşan Fenerbahçe arsaVev, liderliğini sürdürdü.

whatsapp-image-2026-02-08-at-22-36-25.jpeg

GALATASARAY DEPLASMANDA FARK ATTI

Haftanın bir diğer karşılaşmasında Galatasaray GAİN deplasmanda Çekmeköy Bilgedoğa’ya konuk oldu. Şile İlçe Stadı’nda oynanan müsabaka Galatasaray GAİN, rakibini 4-0 mağlup etti.

PUAN FARKI 4’E DÜŞTÜ

48 puana ulaşan Galatasaray Gain, ezeli rakibi Fenerbahçe arsaVev ile farkı 4 puana indirmeyi başardı.

Galatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın: Yaşananların tamamı değildiGalatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın: Yaşananların tamamı değildi

GALATASARAY YİNE DEPLASMANDA

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe arsaVev, Hakkarigücü Spor’u konuk edecek. Galatasaray Gain ise deplasmanda Yüksekova Spor ile karşılaşacak.

