Galatasaray 148 milyon euro ödedi

Sarı-kırmızılı ekip, bu yaz kulübün Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile son 3 sezondaki şampiyonluklarda büyük payı olan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları kadrosunda tuttu. Galatasaray, geçen sezon İtalya ekibi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini de 75 milyon avro karşılığında aldı.

Geçen sezon teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sezon lig aşamasında mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak için kadrosuna yıldız futbolcuyu transfer etti.

OSIMHEN TRANSFERİYLE TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI

Galatasaray, İtalya ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcüyü 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Bu transferden önceki rekor, İspanya'nın Sevilla takımından 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olan Youssef En-Nesyri'ye aitti.

ÖNEMLİ OYUNCULARI KADROSUNA KATTI

Galatasaray, Osimhen dışında yaptığı transferlerle de dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti.

Galatasaray, Osimhen'in rekor transferinden sonra Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu yaklaşık 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu ise Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a 27,5 milyon avro vererek doldurdu.

Galatasaray, Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı.

BONSERVİSLERE 148 MİLYON EURO HARCADI

Galatasaray, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için yaklaşık 148 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon avroya transfer etti.

Victor Osimhen'e 75 milyon, Wilfried Singo'ya 30,77 milyon ve Uğurcan Çakır'a da 27,5 milyon avro ödeyen sarı-kırmızılılar, bu transfer döneminde bonservislere yaklaşık 148 milyon avro harcadı.