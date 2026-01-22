Futbolcu fabrikasıydı: Ünlü kulübe sakatlık kabusu çöktü

Yayınlanma:
İzmir'in ünlü kulübü Altınordu'da sakatlık kabusu bitmiyor. Futbolcu fabrikası olarak tanınan Altınordu zor günler geçiriyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da 4 futbolcunun sakatlık yaşaması keyifleri kaçırdı.
Alt yapıdan çıkardığı futbolcuları kulüplere ihraç ederek ünlenen İzmir temsilcisinde santrfor Keni Var, maçın 24'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sol bek Gökhan Süzen ise ilk yarının uzatma bölümünde sakatlanıp oyunu terk etti.

EFE KIRIK BURUNLA OYNADI

Ev sahibi ekipte kaleci Umut da sakatlık kabusu yaşayarak 57'nci dakikada oyundan alındı. Umut'un yerine kaleye geçen Efe Kaan'ın ise burnu kırıldı.

altinordunun-sakatlik-kabusu-1128539-335048.jpg
Efe Kaan kırık burunla maçı tamamladı

Genç file bekçisi takımının oyuncu değiştirme hakkı kalmaması nedeniyle son 10 dakika kırık burunla mücadele etti. Sağlık ekibi iki kaleciyi ve Keni Var'ı cumartesi günü deplasmanda oynanacak 24Erzincanspor maçına yetiştirmek için seferberlik başlattı. Gökhan'ın ise bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

ENDER TRAŞ UMUTLU KONUŞTU

Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, İskenderunspor karşılaşması sonrası, "Puan ve puanlar aldığımız sürece rakibin kim olduğu bizim için ikinci planda. Çünkü alınan her puan bizi diri tutuyor, özgüvenimizi yükseltiyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu nedenle buradan alınan 1 puan bizim için çok anlamlı" dedi.altinordunun-sakatlik-kabusu-1128541-335048.jpgYaşanan talihsiz sakatlıklara da dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda Keni Var Uzun ve Gökhan Süzen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci devrede kalecimiz Umut'un sakatlanmasıyla mecburen değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Buna rağmen oyundan kopmadık ve mücadeleyi bırakmadık" diye konuştu.

Kaynak:DHA

