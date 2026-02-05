Fransızlar dayanamadı: Milli takımdan açıklama geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Kante, daha sonra Fenerbahçe Kulübü'ne geçerek 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.



Kante transferi büyük yankı yaratırken, Fransızlar da dayanamadı.

Yıldız oyuncu ile ilgili Fransa Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"N’Golo Kanté, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 65 kez milli formayı giyen oyuncumuz, birkaç hafta önce transfer edilen Matteo Guendouzi ile yeniden bir araya geleceği Avrupa'ya geri dönüyor."

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA 65 MAÇ OYNADI

Kante, Fransa Milli Takımı'nda 65 maçta forma giydi.

Fransa Milli Takımı'nın 1 Dünya Kupası ve 1 Uluslar Ligi Kupası kazandığı kadrolarda yer aldı.

34 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol atarken, 3 de gol pası verdi.

Kante'nin Dünya Kupası'na Fransa Milli Takımı'yla hazır gitmek için Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye geldiği belirtiliyor.