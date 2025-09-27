Fethiyespor baklava ile hazırlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kalan Fethiyespor, yarın sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu’nu ağırlayacak.

Fethiye İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Nevzat Okat yönetecek.

TFF 1. Lig'de 45 liralık maç

DİNÇEL'DEN İDDİALI SÖZLER

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, maç öncesi yaptığı açıklamada galibiyet hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Dinçel şunları söyledi:

Maça iyi hazırlandık. Kazanıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Oyuncularıma yürekten inanıyorum.

BAKLAVA İLE HAZIRLANDILAR

Fethiyespor'un etkili taraftar gruplarından Apaches Kuzey Kale Taraftar Grubu takımın antrenman sonrası futbolculara baklava ikram ederek önümüzdeki maçlarda başarı dileklerinde bulundular.

Fethiyespor, son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise deplasmanda sürpriz yaparak çıkış arıyor.