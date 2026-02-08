Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü

Kariyerinde İngiltere'de Brighton forması altında devam eden Ferdi Kadıoğlu, babaannesini kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan babaannesi ile fotoğraf paylaşan milli futbolcu, "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere birçok futbolsever, Ferdi Kadıoğlu'na başsağlığı mesajı paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı paylaşım

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Brighton formasıyla 27 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan milli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda’nın Arnhem kentinde dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, futbola NEC Nijmegen altyapısında başladı. Küçük yaşlardan itibaren tekniği ve oyun zekasıyla öne çıkan Kadıoğlu, kısa sürede A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. Orta saha kökenli olan genç oyuncu, hücuma katkısı ve top tekniğiyle dikkat çekti.

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla zamanla önemli bir dönüşüm yaşadı. Orta saha ve kanat bölgelerinde görev alırken, teknik direktörlerin tercihleriyle sol bek ve sağ bekte de forma giymeye başladı. Bu süreçte savunma yönünü geliştirirken, hücum katkısından da ödün vermedi ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı’nda da düzenli olarak forma giymeye başladı. Enerjisi, oyun disiplini ve iki yönlü futboluyla milli takımın önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor.