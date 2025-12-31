Ferdi Kadıoğlu geri dönebilir: Ama hangi takıma?

İngiltere'nin Brighton takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'ye geri dönebileceği ileri sürüldü.

Hollanda'nın Nijgemen takımından 2018'de Fenerbahçe'ye transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, 2025'te İngiltere'nin Brighton takımına gitmişti.

Fenerbahçe'ye transferi Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya çıktı

26 yaşındaki futbolcunun tekrar Süper Lig'e dönmesi için ilk adımların atıldığı belirtildi. Fanatik'teki habere göre sol bek transfer etmek isteyen Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Beşiktaş'ın ilk etapta Ferdi Kadıoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat devrede olduğu, yeni yılın ilk günlerinde da bu transferin bitebileceği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile 2028 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Ferdi, daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.