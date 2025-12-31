Ferdi Kadıoğlu geri dönebilir: Ama hangi takıma?

Ferdi Kadıoğlu geri dönebilir: Ama hangi takıma?
Yayınlanma:
İngiltere'nin Brighton takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu Türkiye'ye geri dönebilir. Ama bakın hangi takıma?

İngiltere'nin Brighton takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'ye geri dönebileceği ileri sürüldü.
Hollanda'nın Nijgemen takımından 2018'de Fenerbahçe'ye transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, 2025'te İngiltere'nin Brighton takımına gitmişti.

Fenerbahçe'ye transferi Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya çıktıFenerbahçe'ye transferi Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya çıktı

26 yaşındaki futbolcunun tekrar Süper Lig'e dönmesi için ilk adımların atıldığı belirtildi. Fanatik'teki habere göre sol bek transfer etmek isteyen Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Beşiktaş'ın ilk etapta Ferdi Kadıoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.
Başkan Serdal Adalı'nın bizzat devrede olduğu, yeni yılın ilk günlerinde da bu transferin bitebileceği belirtildi.

2024/11/08/hbbjk.jpgFerdi Kadıoğlu'nun Brighton ile 2028 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 19 maçta forma giyen Ferdi, daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Spor
Rafa Silva Sergen Yalçın'a "Sizde ne adalet var ne saygı" diyerek isyan etti
Rafa Silva Sergen Yalçın'a "Sizde ne adalet var ne saygı" diyerek isyan etti
İtalya'nın uçan panteri Türkiye'de: Sultanlar Ligi'ne flaş transfer
İtalya'nın uçan panteri Türkiye'de: Sultanlar Ligi'ne flaş transfer