Fenerbahçe'yi yine yendiler

Fenerbahçe ve Düzce Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Düzce Belediyespor, İstanbul 50. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri 27-25,31-33,17-25 ve 21-25 bitti.

Bu sonuçla Düzce Belediyespor, ligdeki 8. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe ise 6. yenilgisini aldı.

İLK YARIDA DA YENMİŞTİ

Düzce Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ilk yarısında da Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

Düzce ekibi, sahasında karşılaştığı sarı-lacivertlileri 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet alırken 6 yenilgi yaşadı.

Düzce Belediyespor ise 17 maçta 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki maçında TVF Spor Lisesi'ne konuk olacak.