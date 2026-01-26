Fenerbahçe'yi yine yendiler

Fenerbahçe'yi yine yendiler
Yayınlanma:
Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde Düzce Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Düzce Belediyespor, ligin ilk yarısında oynanan maçta da Fenerbahçe'yi yine 3-0'lık skorla yenmişti.

Fenerbahçe ve Düzce Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde karşı karşıya geldi.
Düzce Belediyespor, İstanbul 50. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın setleri 27-25,31-33,17-25 ve 21-25 bitti.
Bu sonuçla Düzce Belediyespor, ligdeki 8. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe ise 6. yenilgisini aldı.

İLK YARIDA DA YENMİŞTİ

Düzce Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ilk yarısında da Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.
Düzce ekibi, sahasında karşılaştığı sarı-lacivertlileri 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet alırken 6 yenilgi yaşadı.
Düzce Belediyespor ise 17 maçta 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki maçında TVF Spor Lisesi'ne konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Spor
Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor
Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor
Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba
Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba