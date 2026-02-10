Fenerbahçe'yi Trabzonspor deplasmanında 10 kişi bırakacak iddia

Fenerbahçe'yi Trabzonspor deplasmanında 10 kişi bırakacak iddia
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe cumartesi akşamı Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Zorlu derbi öncesi Ömer Üründül Sarı Lacivertlilerin yıldızı Jayden Oosterwolde'ye dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Süper Lig'de Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Galatasaray ile arasında 3 puan fark bulunan Sarı - Lacivertliler Trabzon'dan kayıpsız çıkmanın hesaplarını yapıyor.
3-1 biten Gençlerbirliği mücadelesi sonrası ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül'den çok konuşulacak bir iddia geldi.
Üründül, Trabzonspor maçına dikkat çekerken Sarı Lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde konusunda uyarılarda bulundu. 2024/11/08/hbfb.jpg
Sabah gazetesi spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.
Üründül, özellikle orta saha ve hücum hattındaki isimler üzerinden dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Kante için, “Adeta yürüyerek oynadı. Ancak kısa sürede gerçek gücünü gösterecek” diyen Üründül, Kerem Aktürkoğlu için de “Attığı 2 golle moral kazandı” yorumunda bulundu. Ünlü yorumcu Mert Müldür ve Guendouzi’nin performanslarını da övdü.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Üründül, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde’nin potansiyel bir kırmızı kart oyuncusu olduğunu belirterek, Trabzonspor maçında forma giymesi halinde karşılaşmayı tamamlayamayacağını iddia etti.osterwolde.jpgAnderson Talisca için “Santrfor değil” vurgusunu yineleyen Üründül, Brezilyalı oyuncunun hücum hattında farklı bir rolde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

VAR TEPKİSİ

Son olarak Fenerbahçe lehine verilen penaltı pozisyonunda VAR’ın devreye girmesini eleştiren Üründül, “Dün gece verilen penaltı pozisyonunda dünyanın hiçbir yerinde VAR devreye girmez” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

