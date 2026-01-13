Fenerbahçe'ye kötü haber: Tilbe Şenyürek'e ''Guillain-Barre Sendromu'' teşhisi konuldu

Fenerbahçe'ye kötü haber: Tilbe Şenyürek'e ''Guillain-Barre Sendromu'' teşhisi konuldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Tilbe Şenyürek'ten kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncusuna ''Guillain-Barre Sendromu'' teşhisi konulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu.

Aziz Yıldırım bu kez kibarca rica ettiAziz Yıldırım bu kez kibarca rica etti

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

tilbe.webp
Tilbe Şenyürek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

TİLBE ŞENYÜREK KİMDİR?

26 Nisan 1995’te Adana’da dünyaya geldi. 8 yaşında Botaşspor altyapısında basketbol oynamaya başlayan Tilbe Şenyürek, 2017 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Şenyürek 2013 yılında da A Milli Kadın Basketbol Takımı’na seçilmiştir.

2024/11/08/hbfb.jpg

  • Fenerbahçe ile Başarıları:
  • 1 Kadınlar Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu
  • 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ikinciliği
  • Milli Takım ile Başarıları:
  • 2014 Genç Bayanlar ikinciliği,
  • 2013 U-20 Avrupa üçüncülüğü,
  • 2014 A Milli Takım Dünya dördüncülüğü,
  • 2015 A Milli Takım Avrupa beşinciliği,
  • 2016 Rio Olimpiyat Oyunları çeyrek finali,
  • 2017 A Milli Takım Avrupa beşinciliği,
  • 2018 A Milli Takım Dünya Şampiyonası,
  • Kişisel Ödüller ve Başarılar:
  • 2009 Küçük Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu ve turnuva MVP’si (en değerli oyuncu)
  • 2008 Küçük Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu
  • 2010 Yıldız Kızlar Türkiye ikinciliği ve turnuvanın en iyi pivotu
  • 2010 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği ve turnuvanın en iyi pivotu
  • 2012 Genç Kızlar Türkiye üçüncülüğü,
  • 2013 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği ve turnuvanın ribaund kraliçesi

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Spor
Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı
Fenerbahçe'ye Guendouzi'yi getiren pilot şimdi de Kante'yi açıkladı
Fenerbahçe'den sonra Acun Ilıcalı'ya da kötü haber geldi: Gelmekten vazgeçti
Fenerbahçe'den sonra Acun Ilıcalı'ya da kötü haber geldi: Gelmekten vazgeçti
Passolig ücretlerine büyük zam: 3 büyüklerin taraftarlarına farklı tarife
Passolig ücretlerine büyük zam: 3 büyüklerin taraftarlarına farklı tarife