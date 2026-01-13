Fenerbahçe'ye kötü haber: Tilbe Şenyürek'e ''Guillain-Barre Sendromu'' teşhisi konuldu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TİLBE ŞENYÜREK KİMDİR?

26 Nisan 1995’te Adana’da dünyaya geldi. 8 yaşında Botaşspor altyapısında basketbol oynamaya başlayan Tilbe Şenyürek, 2017 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Şenyürek 2013 yılında da A Milli Kadın Basketbol Takımı’na seçilmiştir.