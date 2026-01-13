Fenerbahçe'ye kötü haber: Tilbe Şenyürek'e ''Guillain-Barre Sendromu'' teşhisi konuldu
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TİLBE ŞENYÜREK KİMDİR?
26 Nisan 1995’te Adana’da dünyaya geldi. 8 yaşında Botaşspor altyapısında basketbol oynamaya başlayan Tilbe Şenyürek, 2017 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Şenyürek 2013 yılında da A Milli Kadın Basketbol Takımı’na seçilmiştir.
- Fenerbahçe ile Başarıları:
- 1 Kadınlar Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu
- 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ikinciliği
- Milli Takım ile Başarıları:
- 2014 Genç Bayanlar ikinciliği,
- 2013 U-20 Avrupa üçüncülüğü,
- 2014 A Milli Takım Dünya dördüncülüğü,
- 2015 A Milli Takım Avrupa beşinciliği,
- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları çeyrek finali,
- 2017 A Milli Takım Avrupa beşinciliği,
- 2018 A Milli Takım Dünya Şampiyonası,
- Kişisel Ödüller ve Başarılar:
- 2009 Küçük Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu ve turnuva MVP’si (en değerli oyuncu)
- 2008 Küçük Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu
- 2010 Yıldız Kızlar Türkiye ikinciliği ve turnuvanın en iyi pivotu
- 2010 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği ve turnuvanın en iyi pivotu
- 2012 Genç Kızlar Türkiye üçüncülüğü,
- 2013 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği ve turnuvanın ribaund kraliçesi
Kaynak:Haber Merkezi / AA