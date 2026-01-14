Fenerbahçe'ye beklenmedik haber: İstanbul'a geliyorlar

Everton En-Nesyri için transfer harekatı başlattı. Dev İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin yıldızı için önümüzdeki günlerde İstanbul2a geleceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri konusu olan Youssef En-Nesyri için Sarı - Lacivertlilere sürpriz bir haber geldi.
Premier Lig ekibi Everton, Youssef En-Nesyri ve Roland Sallai için devreye girerken, Faslı golcüye Körfez kulüplerinden de ilgi var.

2024/11/08/hbfb.jpg

ARABİSTAN'DAN SONRA AVRUPA'DAN TEKLİF

Adı uzun süredir Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Youssef En-Nesyri için bu kez Premier Lig temsilcisi Everton devreye girdi. Daha önce Galatasaray’dan Roland Sallai için girişimde bulunan “maviler”, Faslı yıldız için de Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

sallai.jpg

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

En-Nesyri’nin, Romain Saiss, Firmino ve Claudinho gibi isimlerin forma giydiği Al-Sadd ile görüşmelere başladığı bilinirken, aynı zamanda Everton’dan da teklif aldığı ortaya çıktı. Körfez ekiplerinin de oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. İngiliz temsilcisi transfer görüşmeleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

2029'DA BİTİYOR

Faslı santrforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029’da sona eriyor.
En-Nesyri’nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Everton’ın toplam piyasa değeri ise 400 milyon euro seviyesinde.

youssef-en-nesyri.jpg

Everton’ın, En-Nesyri ile birlikte Galatasaray’dan Roland Sallai’yi de istemesi, Sarı - Kırmızılı camiada dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

