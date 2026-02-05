Fenerbahçe'ye Arabistan'dan kötü haber: Transfer iptal oldu

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı.

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e teklif yaptı ancak olumsuz bir yanıt aldı.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Hilal, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini kabul etmedi.

Suudi ekibinin genç futbolcuyu kadro planlamasında tutma kararı aldığı ifade edildi ve böylece transfer iptal oldu.

YUSUF'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon Al Hilal formasıyla 15 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek, savunmada istikrarlı bir performans ortaya koydu ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan genç oyuncunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.