Fenerbahçe'ye Arabistan'dan kötü haber: Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'ye Arabistan'dan kötü haber: Transfer iptal oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e teklif yaptı. 20 yaşındaki genç oyuncu için yapılan bu teklif reddedildi ve transfer iptal oldu.

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e teklif yaptı ancak olumsuz bir yanıt aldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Hilal, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini kabul etmedi.
Suudi ekibinin genç futbolcuyu kadro planlamasında tutma kararı aldığı ifade edildi ve böylece transfer iptal oldu.

YUSUF'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon Al Hilal formasıyla 15 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek, savunmada istikrarlı bir performans ortaya koydu ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan genç oyuncunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Spor
Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı
Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı
Kante transferi: Durum facia
Kante transferi: Durum facia
Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun
Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun