Fenerbahçe'ye akılları karıştıran Katar teklifi: En-Nesyri için gözünü kararttı
Katar ekibi Al-Sadd, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için gözünü kararttı ve 5 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde olan Youssef En Nesyri'ye Katar'dan teklif geldi.
AL-SADD GÖZÜNÜ KARARTTI: 25 MİLYON EURO!
Sabah'ın haberine göre; Katar ekibi Al-Sadd, Faslı forvet için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.
Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Sadd, En Nesyri için gözünü karattı ve Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama ile 25 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini iletti.
Fenerbahçe ve Al-Sadd arasında yapılacak görüşme sonrası transferin netleşeceği ifade edildi.
EN NESYRI'NİN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol atarken 1 asist yaptı.
28 yaşındaki oyucunun Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.