Fenerbahçe'ye akılları karıştıran Katar teklifi: En-Nesyri için gözünü kararttı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde olan Youssef En Nesyri'ye Katar'dan teklif geldi.

AL-SADD GÖZÜNÜ KARARTTI: 25 MİLYON EURO!

Sabah'ın haberine göre; Katar ekibi Al-Sadd, Faslı forvet için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Sadd, En Nesyri için gözünü karattı ve Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama ile 25 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini iletti.

Fenerbahçe ve Al-Sadd arasında yapılacak görüşme sonrası transferin netleşeceği ifade edildi.

En Nesyri için 5+25 milyon euroluk teklif!

EN NESYRI'NİN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol atarken 1 asist yaptı.



28 yaşındaki oyucunun Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.