Fenerbahçe'ye 69 milyon euroluk müjde

Fenerbahçe'ye 69 milyon euroluk müjde
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sarı Lacivertli kulübün tarihe geçecek süreci tamamlıyor. Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkıyor! Borç kapanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe’de uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması resmen sona eriyor.
Sarı - Lacivertliler, 69 milyon euroluk borcunu kapatarak bugün itibarıyla Bankalar Birliği’nden çıkıyor.
Sadettin Saran'ın tamamladığı süreç, kulübün mali bağımsızlığı açısından tarihi bir adım olarak dikket çekti.

MURAT SALAR DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, ocak ayının başında yaptığı açıklamada kulübün bu ay içinde anlaşmadan çıkacağını duyurmuştu.
Bugün (20 Ocak Salı) itibarıyla borcun kapatılmasıyla süreç tamamlanmış oldu.

salar.webpŞİMDİ NE OLACAK?

  • Fenerbahçe, bundan sonra finansal planlamasını Bankalar Birliği kısıtlamaları olmadan yapabilecek.
  • Transfer politikası, yatırım ve gelir yönetiminde kulüp daha özgür hareket edebilecek.
  • Türk futbolunda mali açıdan en güçlü kulüplerden biri olma yolunda kritik bir dönemece girildi.

Bankalar Birliği'nden çıkış, Fenerbahçe’nin hem sportif hem de ekonomik geleceği için büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Sarı - Lacivertliler özellikle transfer dönemlerinde daha esnek ve iddialı adımlar atabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Spor
TFF sadece 1 isme bahis cezası vermedi: O kişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi çıktı
TFF sadece 1 isme bahis cezası vermedi: O kişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi çıktı
İşte Galatasaray'ın Atletico Madrid 11'i: Okan Buruk'un planı belli oldu
İşte Galatasaray'ın Atletico Madrid 11'i: Okan Buruk'un planı belli oldu
TFF bahis oynayan 32 isme verdiği cezayı açıkladı
TFF bahis oynayan 32 isme verdiği cezayı açıkladı