Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe’de uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması resmen sona eriyor.

Sarı - Lacivertliler, 69 milyon euroluk borcunu kapatarak bugün itibarıyla Bankalar Birliği’nden çıkıyor.

Sadettin Saran'ın tamamladığı süreç, kulübün mali bağımsızlığı açısından tarihi bir adım olarak dikket çekti.

MURAT SALAR DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, ocak ayının başında yaptığı açıklamada kulübün bu ay içinde anlaşmadan çıkacağını duyurmuştu.

Bugün (20 Ocak Salı) itibarıyla borcun kapatılmasıyla süreç tamamlanmış oldu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Fenerbahçe, bundan sonra finansal planlamasını Bankalar Birliği kısıtlamaları olmadan yapabilecek.

Transfer politikası, yatırım ve gelir yönetiminde kulüp daha özgür hareket edebilecek.

Türk futbolunda mali açıdan en güçlü kulüplerden biri olma yolunda kritik bir dönemece girildi.

Bankalar Birliği'nden çıkış, Fenerbahçe’nin hem sportif hem de ekonomik geleceği için büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Sarı - Lacivertliler özellikle transfer dönemlerinde daha esnek ve iddialı adımlar atabilecek.