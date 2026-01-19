Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın hatasını açıkladı: Sadettin Saran bunu yapmadı

Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansını değerlendiren Uğur Meleke, Sadettin Saran ve Tedesco'nun takıma pozitif bir hava kattığını söyledi. Meleke ayrıca Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'nun olayları saha dışına taşımasını doğru bulmadığını ifade etti.