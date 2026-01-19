Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın hatasını açıkladı: Sadettin Saran bunu yapmadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansını değerlendiren Uğur Meleke, Sadettin Saran ve Tedesco'nun takıma pozitif bir hava kattığını söyledi. Meleke ayrıca Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'nun olayları saha dışına taşımasını doğru bulmadığını ifade etti.
Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk oldu. Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçta 2 kere geriye düşen sarı-lacivertliler, 3-2 galip geldi.
Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi: Sahada olmayacaklar
CAMİANIN NEŞESİ YERİNDE
Süper Kupa şampiyonluğunun ardından ligde de Galatasaray ile olan puan farkının 1’e inmesi camiada pozitif bir hava oluşturdu.
“HER MEVZUYU SAHA DIŞINA TAŞIYORLARDI”
Fenerbahçe’deki duruma dair yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Uğur Meleke, Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin kıyaslamasını yaptı.
Uğur Meleke’nin açıklaması şu şekilde:
- Fenerbahçe, Başkan + Teknik direktör ile iyi bir eko sistem yarattı. Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho'nun yarattığı zehirli dili unutturdular. Sadece saha içine odaklanan kulüp ve bir takım oldu Fenerbahçe. Hem kulüp, hem takım. Bu önemli. Çünkü Ali Koç ve Acun Ilıcalı, tetikliyordu. Her bir mevzuyu saha dışına taşıyorlardı. Her şey saha dışında belirleniyor gibi hava yarattılar. Sanki sahada hiçbir şey oynanmıyor ve futbolcuların hiçbir fonksiyonu yok gibi hareket ediyorlardı. Sosyal medya rüzgarıyla da bunu özellikle gençlere inandırdılar. Sadettin Saran ve Tedesco bambaşka bir hava yarattı. Tedesco'nun genç yaşta camia lideri vasfı da var.