Fenerbahçe'ye 1 iyi 2 kötü haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'yle sahasında karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha geldi: TFF'ye bildirildi

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, yarınki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.

EN NESYRİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma katıldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün İstanbul'a döndü.

Sarı lacivertli takım Göztepe maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak.