Fenerbahçe'nin yıldızına ''Futbolu unutmuş'' diyerek yüklendi: Sert eleştiri

Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederken, İlker Yağcıoğlu TRT

Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Tedesco Alanyaspor'a övgüler yağdırdı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na eleştiriler savuran Yağcıoğlu, “Talisca'nın hakkını vereyim. Takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor. Kerem'cim sen neredesin? Futbolu unutmuş. Topu ayağına aldığı anda Fenerbahçeli oyunculara verebilirse başarı sayıyorum. Ve çok desteklenen bir futbolcu. Sen bu baskılara alışıksın. Rahat ol. rahat ol deniyor sürekli ona. Bu görüntüsü Kerem'in formayı taşıyamaz. Formayı kaybedebilir. Performansı şaşırtıcı ve beğenmedim.” dedi.

Kerem Yağcıoğlu'nun diğer sözleri şu şekilde: