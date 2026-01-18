Fenerbahçe'nin yıldızına ''Futbolu unutmuş'' diyerek yüklendi: Sert eleştiri
İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na yüklendi. Yağcıoğlu Kerem hakkında, ''Kerem'cim sen neredesin? Futbolu unutmuş. Topu ayağına aldığı anda Fenerbahçeli oyunculara verebilirse başarı sayıyorum'' dedi.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederken, İlker Yağcıoğlu TRT
Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.
Tedesco Alanyaspor'a övgüler yağdırdı
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na eleştiriler savuran Yağcıoğlu, “Talisca'nın hakkını vereyim. Takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor. Kerem'cim sen neredesin? Futbolu unutmuş. Topu ayağına aldığı anda Fenerbahçeli oyunculara verebilirse başarı sayıyorum. Ve çok desteklenen bir futbolcu. Sen bu baskılara alışıksın. Rahat ol. rahat ol deniyor sürekli ona. Bu görüntüsü Kerem'in formayı taşıyamaz. Formayı kaybedebilir. Performansı şaşırtıcı ve beğenmedim.” dedi.
Kerem Yağcıoğlu'nun diğer sözleri şu şekilde:
- Enteresan maç oldu. Devre arasından sonra farklı şeyler söyleyebilirdim. Kötü oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemliydi. İlk 45 dakika benim gördüğüm Tedesco geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en kötü 45 dakikasıydı.
- Faul bile yapamadılar. Devrenin sonunda direkten bir top var Alanyaspor'un direkten döndü. 39 pas yapmış. Fenerbahçe takımı Alanyaspor'a kesintisiz 39 pas yaptıramaz.
- Hakikaten ben çok şaşırdım ilk 45 dakikada ve sinirlendim. Neden sinirlendim söyleyeyim. Dün Galatasaray puan kaybetmiş, sen kazanınca fark 1'e düşecek. Böyle bir başlangıç beklemiyorsun. Banane Aston Villa maçından önemli olan lig şampiyonluğu. Lig hepsinden daha önemli.
- Direkten dönen top gol olsaydı ilk yarı sonunda 3-1 olsaydı, döner miydi maç bilemem. İkinci yarı ne oldu Fenerbahçeli oyuncular rakibine yakın oynadı. Ne oldu bir anda yetenekli ayaklar işini yaptı. Şampiyonluğu getirecek maç olarak anabiliriz bunu sene sonunda, bu maçı bir kenara yaz.
- Sezon başı En-Nesyri'nin performansı fena değildi. Ama o yokken Talisca, Asensio, Musaba diğerlerinin devreye girmesi önemli. Kerem hadi hücumda hiçbir şey yapmadın, bari savunmada yap. Sol taraftan kaç defa geldi Alanya. Fenerbahçe'nin bunun gibi bir maçı bir daha oynayacağını düşünmüyorum bu sezon.