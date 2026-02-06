Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği yeni kadro belli oldu.

UEFA'nın sitesinde yer alan kadroya göre sarı-lacivertli takımın devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif listede yer aldı.

MERT GÜNOK VE MUSABA YOK

Dün oynanan Erzurumspor FK mücadelesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, ara transferde alınan Mert Günok ve Anthony Musaba'nın kadroda olmayacağını belirtmişti.



UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle 19 Şubat'ta iç sahada, 26 Şubat'ta ise deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu şu şekilde:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yasir Boz, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici.

(AA)