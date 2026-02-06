Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu
Yayınlanma:
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Nottingham Forest maçlarının oyuncu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği yeni kadro belli oldu.
UEFA'nın sitesinde yer alan kadroya göre sarı-lacivertli takımın devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif listede yer aldı.

MERT GÜNOK VE MUSABA YOK

Dün oynanan Erzurumspor FK mücadelesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, ara transferde alınan Mert Günok ve Anthony Musaba'nın kadroda olmayacağını belirtmişti.

2024/11/08/hbfb.jpg
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle 19 Şubat'ta iç sahada, 26 Şubat'ta ise deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu şu şekilde:
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yasir Boz, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici.
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Spor
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz ayrılık
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz ayrılık