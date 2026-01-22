Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Devin Özek almaya gitti

Yorumcu Sinan Engin, katıldığı canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Engin, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özek'in transferi bitirmek için gittiğini söyledi.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, yorumcu Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayınlanan Derin Futbol programında açıkladı.

2024/11/08/hbfb.jpgEngin, sarı lacivertlilerin Atalanta'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ı alacağını söyledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in İtalya'ya gittiğini ileri süren Engin, "Atalanta ile görüşüyor. Futbolcuyu almaya gitti. Fenerbahçe Lookman'ı alacak" dedi.

OSIMHEN DE DEVREDE

Ademola Lookman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Hatta Nijerya Milli Takımı'ndan Victor Osimhen de Lookman için açıklama yapmıştı. Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim" diye konuşmuştu.

4 SEZONDUR ATALANTA'TA

28 yaşındaki Ademola Lookman, 4 sezondur İtalya'nın Atalanta takımında oynuyor.
Daha önce Leipzig, Everton, Fulham ve Leicester City'de forma giydi.
Kariyeri boyunca kulüp takımlarında 334 maçta 89 gol attı. Nijerya Milli Takımı'nda 40 maçta ise 11 golü bulunuyor.
Lookman, santrfor arkası ve kanatlarda forma giyiyor.

