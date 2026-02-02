Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'e kötü haber

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Crystal Palace ile berabere kalıp puan kaybetti. Ayrıca Nottingam Forest'ta Neco Williams, 45+1'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Williams, Leeds United deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Nottingham Forest, 5. dakikada Gibbs-White'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Crystal Palace, 45+1'de Sarr'ın penaltı golüyle maça dengeyi getirdi.

NOTTINGHAM FOREST WILLIAMS'I KAYBETTİ

İngiliz ekibine bir kötü haber de Neco Williams'dan geldi.
24 yaşındaki savunma oyuncusu, 45+1'de kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Neco Williams, Premier Lig'in 25. haftasında Leeds United ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Nottingham Forest kümede kalma savaşı veriyor

Bu sonuçla Nottingham Forest, puanını 26 yaptı ve küme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.
Crystal Palace ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpgFENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Nottingham Palace ile karşılaşacak.
İlk maç 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da, rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

