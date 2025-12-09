Fenerbahçe'nin maçına Fransız atandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında perşembe günü deplasmanda Norveç takımı Brann ile karşı karşıya gelecek.
Brann Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftaya 8 puanla 20. sırada girdi. Sarı lacivertli takım oynadığı 5 maçın 2'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalırken, 1 kez de yenildi.
Brann ise aynı puanla ve averajla 19. sırada.
FRANSIZ WILLY DELAJOD YÖNETECEK
Fenerbahçe'nin deplasmanda Brann ile oynayacağı maça UEFA Fransız hakem Willy Delajod'ı atadı.
Delajod'nun yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da ise Marc Bollengier görev alacak.