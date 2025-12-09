Fenerbahçe'nin maçına Fransız atandı

Fenerbahçe'nin maçına Fransız atandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Brann maçına Fransız hakem atandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında perşembe günü deplasmanda Norveç takımı Brann ile karşı karşıya gelecek.

Brann Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftaya 8 puanla 20. sırada girdi. Sarı lacivertli takım oynadığı 5 maçın 2'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalırken, 1 kez de yenildi.

2024/11/08/hbfb.jpgBrann ise aynı puanla ve averajla 19. sırada.

FRANSIZ WILLY DELAJOD YÖNETECEK

Fenerbahçe'nin deplasmanda Brann ile oynayacağı maça UEFA Fransız hakem Willy Delajod'ı atadı.

Fenerbahçe'de bir futbolcu daha kadro dışı bırakıldıFenerbahçe'de bir futbolcu daha kadro dışı bırakıldı

Delajod'nun yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da ise Marc Bollengier görev alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Spor
Son Dakika | TFF 22 hakem hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika | TFF 22 hakem hakkında soruşturma başlattı
Bu maça yürek dayanmaz: TRT şifresiz yayınlayacak
Bu maça yürek dayanmaz: TRT şifresiz yayınlayacak